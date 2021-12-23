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Dövizdeki sert düşüş devam ediyor

Dövizdeki sert düşüş devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Döviz kurundaki düşüş gün içinde yüzde 10'u geçti.

Döviz kurundaki düşüş gün içinde yüzde 10'u geçti. Dolar 11 liranın altına inerken, euro ise 12 lira civarında seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'Kur garantili TL vadeli mevduat' açıklamasından sonra döviz kurunda sert düşüş meydana gelmişti. Döviz kurundaki düşüş bugün de devam ediyor. Dolar ve eurodaki düşüş gün içinde yüzde 10'u geçti. Dolar 11 liranın altına inerken, euro ise 12 lira civarında seyrediyor.

(İHA)

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