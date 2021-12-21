Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar - Haberler
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Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatyalılar, dolardaki sert düşüşü, bu kez de kent merkezinde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Malatyalılar, dolardaki sert düşüşü, bu kez de kent merkezinde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Bir tatlıcı esnafı ise tatlı ikram ederek, dövizin düşüşünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda yaşanan sert düşüş Malatyalıları sevince boğdu. Kent merkezi Soykan Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Sembolik olarak dolar da yakan vatandaşlar, sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları verdi.

BEDAVA TATLI DAĞILDI

Bu arada, kent merkezindeki bir tatlıcı da, halka tatlı dağıtarak dövizdeki sert düşüşü coşkuyla kutladı. Diğer yandan, röportaj yaptığımız vatandaşlar, ellerinde dolar bulunduranları bozdurmaya davet etti. Vatandaşlar, Türk Lirasına güvenilmesi gerektiğini söyledi. Malatya kayısı (şire) pazarında da sabah dövizin düşüşü davul zurnalı kutlanmıştı.

(Selçuk Dönmez/ İHA)

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar bu kez de şehir merkezinde halay çektiler tatlı dağıttılar

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