Döviz ve altın hesaplarının TL mevduatına dönüşüm esaslarında yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan tebliğ ile döviz ve altın hesaplarının Türk Lirası (TL) mevduatına dönüşüm esaslarında yapılan değişiklikle, gerçek ve tüzel kişiler de döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadeli, tüzel kişiler ise 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Merkez Bankası tarafından 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ve 'Altın Hesaplarından Türk Lisarı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğinlerin amaçlarının, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesapları ile altın cinsinden mevduat hesaplarının ve döviz ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.