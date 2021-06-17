Döviz varlıkları Nisan'da 45.5 milyar dolara geriledi

Döviz varlıkları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.6 azalarak 45.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5.1 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi.

Döviz varlıkları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.6 azalarak 45.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5.1 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre aynı dönemde, Resmi Rezerv Varlıkları, yüzde 1.5 artarak 88 milyar dolara yükseldi.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülüklerden oluşan döviz çıkışları da aynı dönemde yüzde 1.0 artarak 27 milyar dolara yükseldi.Bu tutarın yaklaşık 21.6 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluşuyordu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri de, 21.2 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere yaklaşık 60.7 milyar dolardüzeyindeydi.Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da aynı dönemde yüzde 0.4 azalarak 45.7 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı