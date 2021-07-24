Döviz likidite sorunu yaşayan Lübnan, hizmet karşılığı petrol için Irak ile anlaşma imzaladı
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Döviz likidite sorunu yaşayan Lübnan, hizmet karşılığı petrol için Irak ile anlaşma imzaladı

Döviz likidite sorunu yaşayan Lübnan, hizmet karşılığı petrol için Irak ile anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol için Irak ile anlaşma imzaladı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol için Irak ile anlaşma imzaladı.

Döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorlanan ve ülke genelinde halihazırda günlük elektrik kesintilerinin 20 saati aştığı Lübnan, ödeme konusunda kendisine kolaylıklar sağlaması için birkaç aydan beri görüştüğü Irak hükümeti ile nihai anlaşmaya vardı.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, Irak hükümeti ile varılan anlaşmayı imzaladıktan sonra geldiği Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Bağdat yönetimi ile varılan anlaşmanın, Lübnan Elektrik Kurumunun kullanması için 1 milyon ton petrol ithalatını kapsadığını dile getiren Gacar, "Bu anlaşma 4 aylık elektrik üretimini sağlayacak. Bizler Lübnan devletinin çıkarlarını istiyoruz, petrolü hizmet karşılında alıyoruz." dedi.

Irak devletinin Lübnan Merkez Bankası'nda bir hesap açmayı kabul ettiğini ve bu hesap üzerinden Lübnan içinde hizmet satın alacağını söyleyen Gacar, böylece bir doların dahi ülkeden çıkmayacağını aktardı.

Ekonomik krizin her alanda hayatı olumsuz etkilediği Lübnan'da halk, akaryakıt sıkıntısı dolayısıyla son haftalarda devletten ve mahallelerde kurulan özel jeneratörlerden birkaç saat elektrik alabiliyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Mezhepsel siyasi grupların, istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yaklaşık bir yıldan beri yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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