Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken Dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.

SATIŞLARI DURDURDU

Köklü kurumlardan Pelit Çikolata, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu.

Pelit Çikolata'dan yapılan açıklama şu şekilde:



Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımla.

Satış Müdürü Metin Ayan

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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