Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu - Haberler Ekonomi
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Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi
Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

Gün içinde dolar kurunda yaşanan hareketlilik piyasalara da yansıdı. Köklü kurumlardan Pelit Çikolata, dövizdeki dalgalanmalar ve hamma madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattı.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken Dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.

SATIŞLARI DURDURDU

Köklü kurumlardan Pelit Çikolata, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu.

Pelit Çikolata'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımla.

Satış Müdürü Metin Ayan

Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
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Emre İliksiz
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