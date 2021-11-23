Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu
Gün içinde dolar kurunda yaşanan hareketlilik piyasalara da yansıdı. Köklü kurumlardan Pelit Çikolata, dövizdeki dalgalanmalar ve hamma madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattı.
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken Dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.
SATIŞLARI DURDURDU
Köklü kurumlardan Pelit Çikolata, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu.
Pelit Çikolata'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli iş ortaklarımız,
Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.
Saygılarımla.
Satış Müdürü Metin Ayan
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
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