Döviz Kurundaki Artış Turizm Sektörünü Nasıl Etkiliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarının döviz kurlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açmasının ardından cari açığı kapatmak için ihracata ağırlık veren Türkiye, 2022 yılında turizm sektörüyle bunu başarmayı hedefliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarının döviz kurlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açmasının ardından cari açığı kapatmak için ihracata ağırlık veren Türkiye, 2022 yılında turizm sektörüyle bunu başarmayı hedefliyor
??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.
Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde?
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