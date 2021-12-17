Döviz Kurundaki Artış Turizm Sektörünü Nasıl Etkiliyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Döviz Kurundaki Artış Turizm Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarının döviz kurlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açmasının ardından cari açığı kapatmak için ihracata ağırlık veren Türkiye, 2022 yılında turizm sektörüyle bunu başarmayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarının döviz kurlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açmasının ardından cari açığı kapatmak için ihracata ağırlık veren Türkiye, 2022 yılında turizm sektörüyle bunu başarmayı hedefliyor

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

'Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır'

"Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title