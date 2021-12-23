Döviz kurunda yeni sistem | "Dolar 18'ken almıştım şimdi satarsam batarım"

Türkiye'de hükümet, Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybının önüne geçmek için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününü devreye aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu adımı açıklamasının ardından dövizde hızlı bir düşüş yaşandı. Peki, hükümetin yeni uygulamasıyla birlikte dövizin düşmesine vatandaşlar nasıl bakıyor? DW Türkçe uzmanlarla konuştu, vatandaşlara mikrofon uzattı.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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