Döviz Kurları: Dolar ve Euro'nun Yeni Başlangıcı
Dolar 41,9590 liradan, euro ise 48,9410 liradan işlem görerek yeni güne başlamış durumda. Kapalıçarşı'daki güncel fiyatlar ve önceki gün kapanış değerleri açıklandı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,9570 liradan alınan dolar 41,9590 liradan, 48,9390 liradan alınan euro ise 48,9410 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,91 liradan, euro ise 48,85 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi