Döviz getiren lojistik sektörü ayrıcalık bekliyor

Irmaklar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Irmak, dünya piyasalarında daha etkin rekabet edebilmesi için lojistik sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade ederek,"Ayrıcalıkların tanınması ile sektörün kazancı, devletin kazancı olacaktır" dedi.

06.11.2019 08:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:04
Döviz getiren lojistik sektörü ayrıcalık bekliyor

Irmaklar Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Irmak, dünya piyasalarında daha etkin rekabet edebilmesi için lojistik sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade ederek,"Ayrıcalıkların tanınması ile sektörün kazancı, devletin kazancı olacaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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