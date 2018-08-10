Döviz Etkisi Yazlık Alışkanlıklarını Etkiledi

ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, dövizde yaşanan artış nedeniyle yazlık satışlarının durgunlaştığını belirterek, "Dövizde yaşanan artışın devam etmesiyle birlikte kiralamalar insanlar için daha cazip hale geliyor. Yaşanan durgunluğun etkisini 2019 yazında da göreceğiz" dedi.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen yaptığı açıklamada tatil bölgelerinde yazlıklara olan talebi değerlendirerek, "Özellikle son 20 yılda lüks olan yazlık yatırımı, daha kolay bir hale geldi. Yazlık arzının her geçen yıl artması ve Türk toplumunun geçmişe nazaran daha fazla tatil alışkanlığına sahip olması, gelir seviyesi artışı, sosyal hayatın değişimi ile birlikte, tatil yapmak bütün gelir grupları için doğal bir ihtiyaç haline dönüştü. Bu sebepler, yazlık talebini ve yatırımını son yıllarda arttırdı. Ancak dövizde yaşanan artışla birlikte yazlık alışkanlıklarımızın da değişmesine sebep oldu" dedi.

"Sezon ve döviz etkisi yazlık satışlarını vurdu"

Tümen konuşmasına şöyle devam etti: "Döviz kurlarının yükselmesi özellikle ilkbahar ve yaz aylarına denk geldiği için zaten sonbahar ve kışın alım yapan potansiyel yazlık yatırımcılarını bir miktar bekleme yönüne itmiş durumda özellikle mevsim ve döviz etkisiyle birleşince satışların durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde yüksek mevduat faizi nedeniyle, yazlık kiralama opsiyonu yatırımcı için çok daha mantıklı görünüyor. 2019 yılı yazına kadar bu sürecin devam edeceğini düşünüyoruz".

Yerli yazlıkçılar Marmara ve Karadeniz'e, yabancı yazlıkçılar Akdeniz ve Ege kıyılarına yöneldi

Yerli ve yabancı yazlık yatırımcılarının farklı lokasyonları tercih ettiğine vurgu yapan Tümen, yerli yazlık yatırımcılarının özellikle büyük metropollere yakın ve hızla ulaşabilecekleri, havaalanlarının olduğu bölgeleri tercih ettiğini söyleyerek, "Son yıllarda, Balıkesir'in Edremit Körfezinde bulunan; Küçükkuyu, Altınoluk, Akçay, Ören ve özellikle Gömeç ve Ayvalık hareketli bölgeler. Bodrum ve Kuşadası artık bir ilçe olmaktan çıkarak şehir haline gelmiş durumdalar ve her geçen yıl daha da fazla genişliyor. Yabancı yatırımcı ise yabancılara yapılan konut satışlarında da ikinci sırada yerini koruyan Akdeniz'de; ağırlıklı olarak Antalya bölgesi, Kaş, Kalkan, Kemer gibi denize kıyısı olan tatil hareketliliğin yaşandığı yazlık projelere ilgi gösteriyor" dedi. - İSTANBUL