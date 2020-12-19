Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi

19.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:41

Fatih'te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişi olduğu belirlendi.

Fatih'te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişi olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Beyazıt Mahallesi'nde İ.C. ve ortaklarına ait bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, paranın döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C. tarafından çalındığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Mehmet C. ile olaya karıştıkları belirlenen Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B. ve Mehmet Baran B. gözaltına alındı.

541 bin dolar harcadılar

Şüpheli Mehmet C. emniyetteki ifadesinde, parayı çalmasının ardından taksi şoförü Serkan K.'yi aradığını ve kendisini Silivri'yi bırakmasını istediğini, bu sırada 100 bin doları Serkan K.'ye verdiğini, Sezai Ö. ile 255 bin dolara villa ve 63 bin dolara arsa satın aldıklarını anlattı.

Mehmet C. 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını, 50 bin doları da kendisini savunması için avukata verdiğini kaydetti.

Toplamda 541 bin dolar harcayan Mehmet C., Serkan K. ve Sezai Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi
Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi
Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi
Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Merve Dizdar Ayşegül Yıldız
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Döviz bürosundan 1 milyon doları, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişinin çaldığı belirlendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:50:51. #1.14#
title