Döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldılar Arnavutköy'de bir döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de bir döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen 1'i kadın 2 kişi, döviz bürosundaki sadaka kutusunu çaldı. Döviz bürosuna giren hırsızlardan biri döviz bürosu çalışanlarını oyalarken, diğeri ise beraberinde getirdiği çantanın içerisine sadaka kutusunu attı. Sadaka kutusunu çalan hırsızlar döviz bürosunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA