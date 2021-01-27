Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (3)
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Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (3)

27.01.2021 17:26 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:30
Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı (3)

POLİS, SİLAHLI SOYGUNCUYU ARIYORKocaeli'nin Karamürsel ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde döviz bürosunu soymaya çalışan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

POLİS, SİLAHLI SOYGUNCUYU ARIYOR

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde döviz bürosunu soymaya çalışan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dövüz bürosu ile çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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