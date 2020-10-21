Döviz bürosu gibi dilenci

Antalya'da iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı.

Antalya'da iki ayağı şiş ve yaralı şekilde kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayarken kameralara yakalanan dilenci zabıtadan kaçamadı. Dilenirken kambur rolü yapan ancak zabıta aracında ayakta giden dilenci, tepki gösteren vatandaşa "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor, sen kim oluyorsun" dedi.

Turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinde 3 yıldır dilendiği öğrenilen S.K, yine bugün öğle saatlerinde dilenmeye çıktı. İki ayağı şiş ve yaralar içinde kambur şekilde eline aldığı bir kutuyla dilenen gence bazı vatandaşların para verme anları kaydedildi. S.K.'nın kısa süre içinde dilenerek topladığı içinde yabancı paraların da bulunduğu paraları bir markette sayma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Normalde dik yürüyebiliyor olmasına rağmen kambur şekilde yine dilenmeye devam eden gence vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki karşısında genç, "Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun" dedi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenciyi zabıta aracına alarak işlem yapmak üzere belediyeye götürdü.

"İftira atıyorlar"

Kendisinin görüntülendiğini anlayan S.K, "Çek abi çek, yalan diyenlere örnek olsun. Bana iftira atanlara örnek olsun. 'Slikon yapıyor' diye ayaklarına benim üstüme iftira atanlara yazıklar olsun. Bende 3 tane çocuk var. Evim kira, elektrik, suyu ödüyorum. İki çocuğumu okutuyorum. Benim üstüme iftira atmayın. Allah görüyor iyiyi kötüyü" diye konuştu.

"Beni vali bile tanıyor"

Vatandaşların tepkisi üzerine caddeden ayrılan S.K, bir binanın bahçesine oturdu. Vatandaşlar burada da tepki gösterince S.K, "Abi benimle uğraşmayın gidin. Bakım ayağıma, neyine bakacaksınız. Canım yanıyor, benimle uğraşmayın. Allah'ınızdan bulun. Ben kimseyi kandırmıyorum. Benim ayaklarım yara, dikişlerim patlamış. Benim ayağım kangren. Beni herkes tanıyor. Beni bütün Antalya tanıyor, vali, kaymakam tanıyor. Sen kim oluyorsun" dedi.

"3 yıldır buralarda"

Tepki gösteren vatandaşlardan Şahin Güzel, "Ben bu şahsı yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Ayaklarına takma bir şey takıyordur büyük ihtimal. Çünkü 3 seneden beri yaraları aynı yerde ve düzelmiş bir şekilde kendisini bugün gördüm. Her gördüğümde yamuk yumuk yürüyordu. Ama 'zabıta geliyor' deyince paralarını alıp avucuna koydu, hızlı şekilde yürümeye başladı. Gerçek rahatsızlığı olan bir kişi hızlı şekilde gider mi, kaçtı gitti" diye konuştu.

"Euro bile çıktı"

Öte yandan S.K'nın kısa süre içinde topladığı paraları bozdurmak için geldiği bir markette sayması cep telefonu kamerasına yansıdı. S.K.'nın saydığı kağıt paralar içinde lira ve yabancı paralarla birlikte 100 euro da olduğu görüldü. Markette görüntülenen S.K.'nın "Düşüyor bana 50 euro, 100 euro, 200 euro, çarşıdayım ya Almanların içinde 500 euro" sözleri kameralara yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince hakkında birçok kez işlem yapılan S.K'nın ayakları için tedaviyi kabul etmediği ve dilenmeye devam ettiği öğrenildi. Öte yandan S.K'nın durumunun dilencilik yapmak isteyenler için örnek teşkil ettiği ve bu şekilde ayaklarını yapmak için çalışanların olduğu ileri sürüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince hakkında işlem yapılan S.K'ya Kabahatler Kanunu'na göre 187 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı