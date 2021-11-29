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Döviz bürolarından Danıştay'da yönetmelik iptali için dava

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Döviz bürolarından Danıştay'da yönetmelik iptali için dava

TÜRKİYE Yetkili Müesseseler Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz bürolarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay'da dava açtı.

TÜRKİYE Yetkili Müesseseler Platformu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz bürolarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin 12 Ekim 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren hisse devri, sermaye artırımı ve ülkenin bölgelere bölünmesini içeren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurarak dava açtı. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu sözcüsü Adil Yazıcıoğlu, döviz bürolarının ülke menfaatlerini koruyan işletmeler olduğunu belirterek, "Yapılan düzenleme döviz bürolarının çalışma hayatını kolaylaştırmaktan ziyade fiilen çalışamaz hale getirmiştir. Bu tebliğ ve yönetmelik ile şirket sahipleri şirketlerini eşlerine kardeşlerine dahi devredemez hale getirilmiştir. Devir hakları ellerinden alınarak mevcut döviz bürolarının piyasadaki rayiç şirket değeri bir gecede sıfıra eşitlenmiştir. Bakkalın, kuyumcunun, manavın, kasabın, marketin, bankanın hisselerini devretme hakkı varken döviz bürolarının devir hakkının engellenmesinin anlaşılır bir yanı yoktur. Yürürlüğe konulan tebliğ bu yönüyle fiilen 35 yıldır uygulanan kazanılmış hakları ihlal etmiştir. Bugün itibarı ile yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Mahkeme tarafından haklı davamızın kabul edileceği ve yürütmenin durdurulması kararı verileceği konusunda beklentimiz yüksektir" ifadelerini kullandı.


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Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Son Dakika Haberleri

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