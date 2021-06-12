Döviz bürolarındaki eskimiş paraları sahte para yapımında kullanan 2 şüpheli yakalandı
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Döviz bürolarındaki eskimiş paraları sahte para yapımında kullanan 2 şüpheli yakalandı

Döviz bürolarındaki eskimiş paraları sahte para yapımında kullanan 2 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'ye sahte para sokmaya çalışan 2 şüpheli döviz bürolarından aldıkları kullanılmayacak durumda olan banknotları, sahte paralara dönüştürdükleri tespit edildi.

Denizli'ye sahte para sokmaya çalışan 2 şüpheli döviz bürolarından aldıkları kullanılmayacak durumda olan banknotları, sahte paralara dönüştürdükleri tespit edildi. Operasyon neticesinde sahte para yapımında kullanılan malzemeler ve piyasa değeri 83 bin TL olan toplam 144 adet sahte para ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edilmesinin ardından 1 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Denizli genelinde Parada Sahtecilik olayı ile her türlü sahtecilik suçunu işleyen şüpheli ve organizasyonların tespiti, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Denizli ve birçok ilde bulunan döviz bürolarından yıpranmış, eskimiş, yırtılmış ve kullanılamayacak durumda olan yabancı ülkelere ait banknotları aldıkları tespit edildi. Yabancı ülkelere ait para birimleri olan banknotlar üzerinde onarım yaparak, hasar görmüş gerçek paralar üzerinde bulunan güvenlik uyarılarını sahte paralara yerleştirerek, kontrol cihazlarından geçecek şekilde sahte para yaptıkları ortaya çıktı.

Piyasa değeri 83 bin TL olan toplam 144 adet sahte para ele geçirildi

Piyasaya sahte para sürmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Denizli sınırlarına girdiği anda KOM ekipleri tarafından takibe alındı. Araç durdurularak içerisindeki 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 56 adet 1000 Somu (Özbek para birimi), 25 adet 200 Euro, 25 adet 50 Euro, 13 adet 100 ABD Doları, 12 adet 20 ABD Doları, 7 adet 100 Manat (Azeri para birimi), 5 adet 1 ABD Doları, 1 adet 2 ABD Doları olmak üzere piyasa değeri 83 bin TL olan toplam 144 adet sahte olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Banknotlar üzerinde değişiklik yapmada kullanılan 1 adet maket bıçağı, 8 adet boyama kalemi, 2 adet milimetrik ölçüm cetveli ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 'Parada Sahtecilik' suçlarından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Döviz bürolarındaki eskimiş paraları sahte para yapımında kullanan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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