Döviz bürolarında eylem

DÖVİZ büroları, son düzenlemelere tepki olarak kepenk indirerek, protesto eylemi düzenledi.

İstanbul'da çok sayıda döviz bürosu işletmecisi ve çalışanı Çemberlitaş'ta basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine grup, Beyazıt Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, Türkiye genelindeki 852 döviz bürosunda saat 11.45'te eşzamanlı olarak kepenk kapatıldığı ifade edildi.