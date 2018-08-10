Döviz büroları sürekli fiyat değişimden dolayı tabelaları kapattı

Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes: "Geçici bir durum hükümetimiz çok kuvvetli"

SAKARYA - Sabah saatlerinde artan dolar ve euro döviz büroları sürekli fiyat değişimden dolayı tabelaları kapattı. Döviz'in artışını değerlendiren Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes yaptığı açıklamada, "Geçici bir durum hükümetimiz çok kuvvetli" dedi.

Piyasalarda yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlilik nedeniyle Dolar ve Euro bu sabah tavan yaptı. Yaşanan artış sonrası bu alana yatırım yapacak olan kişiler döviz bürolarına akın etti. Sabah saatlerinde başlayan artış nedeniyle dolar 5,800'ü görürken, euro ise 7, 150 TL'den döviz bürolarında satışa sunuldu. Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes ise bu artışın geçici bir durum olduğunu belirtti.

"Devletimizin gerekli önlemleri alacaklarına inanıyoruz"

Başkan Serbes yaptığı açıklamada, "Döviz tavan yaptı. Olağan bir durumdur. Dengesiz arz ve talepten dolayı olağan bir çıkış yani. Ama bu çıkış bizi panikletmesin. Biz 1994 yılında kara çarşambayı yaşadık. 1996 yılında kara Cuma'yı yaşadık. Türk milletinin kriz hafızası yeni. Onun için herkes biliyor ne yapacağını bu tür durumlarda. Aynı kriz Avrupa'da olsa idi büyük felaketlere sonuç verirdi. Ama burada hiç öyle felaket tellallığı yapmaya gerek yok. Geçici bir durum hükümetimiz çok kuvvetli. Biz onu görüyoruz. Devletimizin gerekli önlemleri alacaklarına inanıyoruz" dedi.

Serbes, "Şuan itibariyle dolar 5,400'den 5,900 gibi bir fırlama yaşadı. Euro ise 6,400 gibi idi oda 7 TL'ye yaklaştı. Londra borsasını bekliyor kapalı çarşı hızlı değişimlere yetişemediği için tabelalardaki fiyatları kapattılar. Her dakika fiyat değiştirmek uygun olmuyor. Kapatılması kriz veya herhangi bir şeyden değil hızlı değişimleri ekrana yansıtmakta zorlandıkları içindir. Halkımızla ilgili bir durum söz konusu kesinlikle değildir. Bankaların yaptıkları girdilerle alakalı bir durum. Bankaların yüksek alım ve satım yapan isimlere bakmak lazım. Onlar bu işi yükseltip düşürüyor. Hükümetimiz bu konunun takipçisi olup bununla ilgili önlem alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Döviz artışı sonrası euro bozdurmaya gelen Erkan Tenekeci isimli bir vatandaş ise. "Döviz fiyatları inip çıkıyor ama yapacak bir şey yok vatandaşa para lazım. Bizde bunlardan biriyiz. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Biz böyle günler çok gördük ve geçirdik. Allah'ın izni ile bunu atlatacağız" şeklinde konuştu.