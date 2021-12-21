Döviz büroları önünde hareketlilik (3) - Haberler
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Döviz büroları önünde hareketlilik (3)

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar, satış yapmak için döviz bürolarına geldi. (3)

Döviz büroları önünde hareketlilik (3)

Döviz büroları önünde hareketlilik (3)

Döviz büroları önünde hareketlilik (3)

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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