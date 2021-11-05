Döviz Büroları Kepenk Kapattı
Döviz büroları, zorunlu sermaye artışı ve döviz işlemleri sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için çeşitli illerde kısa süreliğine kepenk kapattı.
Döviz büroları, zorunlu sermaye artışı ve döviz işlemleri sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için çeşitli illerde kısa süreliğine kepenk kapattı. Döviz bürosu temsilcileri ortak basın açıklaması da yaptı
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