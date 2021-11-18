Döviz alım-satımında kimlik tespitinin esnetilmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de

DÖVİZ alım satımında kimlik tespitinin esnetilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre sadece 100 Dolar ve üzeri döviz işlemlerinde kimlik tespiti istenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğin yayım tarihinde itibaren yürürlüğe girdiği belirtilirken, hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Ekonomi Haberleri

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