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Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

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Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Döviz alım satımında kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede değişikliğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, 100 Dolar ve üstünde, kimlik beyanı zorunlu olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 18'inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı Tebliğin 20'inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 'tüm işlemlerde' ibaresi '100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için' şeklinde değiştirildi. Aynı tebliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'zorunlu halleri değerlendirmeye, 'ibaresinden sonra gelmek üzere 'işlem limitlerini belirlemeye' ibaresi eklendi. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. - ANKARA

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