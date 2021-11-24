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Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, döviz almaya gelen müşterisine 500 dolar fazladan verdi.

KAYSERİ (İHA) - Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 Dolar fazla verdi

KAYSERİ - Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, döviz almaya gelen müşterisine 500 dolar fazladan verdi.

Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen bir kadın, 25 bin TL vererek karşılığında dolar almak istedi. Döviz bürosu çalışanı kur karşılığı 2 bin dolar vermesi gerekirken yanlışlıkla 2 bin 500 dolar verdi. Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi.

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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