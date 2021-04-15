Döver'de yeni içme suyu şebeke inşa çalışmalarını sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde içme suyu şebekesi işlev görmeyen ve olmayan meskenler için içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke yerine toplamda yapılacak 7 bin 800 metre iyileştirme çalışmasının 3 bin 700 metresinin tamamlandığını açıklayan HATSU, çalışma sayesinde Döver'in sağlam şebekeye ve sağlıklı suya kavuşacağını vurguladı.

Nüfusun her geçen gün artması ve iklimsel faktörlerden dolayı git gide azalan suyun şebekelerden kaynaklı kaybını önlemede iyileştirme çalışmasının önemli rol üstlendiğini vurgulayan Genel Müdürlük, insan ve çevre sağlığına uygun şekilde iletmek adına yapılan yenileme çalışmalarının süreceğinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler