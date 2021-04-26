Döver'de 5bin 200 metresi tamamlandı

HATSU, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde içme suyu şebekesi işlev görmeyen ve olmayan meskenler için içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Su kayıplarının önüne geçmek ve su iletiminin daha sistemli sağlanması adına kolları sıvayan HATSU Genel Müdürlüğü, Defne Döver Mahallesi'nde yeni içme suyu şebeke inşa ve abone bağlantısı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke yerine toplamda yapılacak 7 bin 800 metre iyileştirme çalışmasının 5 bin 200 metresinin tamamlandığını açıklayan HATSU, çalışma sayesinde Döver'in sağlam şebekeye ve sağlıklı suya kavuşacağını vurguladı.

Şebeke iyileştirme çalışmalarının nüfusun her geçen gün artması ve iklimsel faktörlerden dolayı git gide azalan suyun şebekelerden kaynaklı kaybını önlemede önemli rol üstlendiğini vurgulayan Genel Müdürlük, çalışmaların insan ve çevre sağlığına uygun şekilde yapıldığının altını çizdi.

Kaynak: Bültenler