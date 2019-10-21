Dövdüğü gelininin evini yaktı (3)

21.10.2019 19:10

ADLİ KONTROLLE YİNE SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince 2 kez gözaltına alınan M.Ö., adli kontrol şartı ile yine serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA