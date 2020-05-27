Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile abisini bıçakladı
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Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile abisini bıçakladı

Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile abisini bıçakladı -Adana'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi eşini darp edip rehin alınca onu kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı -Zanlı gözaltına alınırken bıçakla yaralanan baba ve oğul ile darp edilerek yaralanan...

27.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:44

Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile abisini bıçakladı

-Adana'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi eşini darp edip rehin alınca onu kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakla yaraladı

-Zanlı gözaltına alınırken bıçakla yaralanan baba ve oğul ile darp edilerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi eşini darp edip rehin alınca onu kurtarmaya gelen babası ve ağebeyini de bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Beşir G. bir süre önce Kardelen G. ile evlendi. Ancak genç madde bağımlısı olduğu için çiftin arasında sürekli tartışma çıktı. Bugün sabah saatlerinde de Beşir G. eşiyle tartışıp onu darp etmeye başladı. Komşuları Beşir G.'nin babası Sabır ile ağabeyi Fatih G.'yi haber verdi. Baba ve oğlu kısa sürede eve geldi. Beşir G., babasının ve ağabeyinin geldiğini görünce bıçak çekip eşini rehin aldı. Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis gelmeden baba ve oğlu kadını kurtarmak için müdahale edince Beşir G. babası ve ağabeyini bıçakladı. Olay yerine gelen polis ise zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise darp edilerek yaralanan kadın ile bıçakla yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dövdüğü eşini kurtarmaya gelen babası ile abisini bıçakladı

Kaynak: İHA

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