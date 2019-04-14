Dövdüğü Babası Tarafından Bıçaklandı (2)

Dövdüğü Babası Tarafından Bıçaklandı (2)

TUTUKLANDI Konya'da, aralarında çıkan tartışma sonrası, kendisini döven oğlu Adem Göğüş'ü (41) kasığından bıçaklayarak, ağır yaralayan Mevlüt Göğüş (62), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dövdüğü Babası Tarafından Bıçaklandı (2)

TUTUKLANDI 

Konya'da, aralarında çıkan tartışma sonrası, kendisini döven oğlu Adem Göğüş'ü (41) kasığından bıçaklayarak, ağır yaralayan Mevlüt Göğüş (62), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mevlüt Göğüş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA
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