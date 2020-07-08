Dövdüğü akrabasını yakarak öldüren sanık: En son askere giderken gördüm
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Dövdüğü akrabasını yakarak öldüren sanık: En son askere giderken gördüm

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, Şaver Cindi'yi (79) dövüp, parasını gasbettikten sonra içinde bulunduğu evi ateşe vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan akrabası Fikret Cindi'nin (52) yargılanmasına devam edildi.

Dövdüğü akrabasını yakarak öldüren sanık: En son askere giderken gördüm
08.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:36

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, Şaver Cindi'yi (79) dövüp, parasını gasbettikten sonra içinde bulunduğu evi ateşe vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan akrabası Fikret Cindi'nin (52) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Cindi, "Şaver Cindi'yi en son askere giderken gördüm, başka da görmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Olay, 17 Mart 2017'de, Kavak'a bağlı Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, küle dönen evden ağır yaralı kurtarılan Cindi, hastaneye kaldırıldı. Cindi, burada polise, "Eşimi cuma namazına gönderdikten sonra kapı çaldı, açtım. Akrabamız olan Fikret Cindi içeri girdi. Para istedi. Ben olmadığını söyleyince beni döverek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım" dedi. Cindi, tedavi gördüğü hastanede, olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

3 YIL SONRA YAKALANDIPolisin peşine düştüğü Fikret Cindi ise bu yılın ocak ayında, oğlunu ziyarete gittiği Bursa'da, yol kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan Cindi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fikret Cindi'nin, olayın ardından Çorum'a gelerek, damadının evine poşet bıraktığı ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine damadın Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, dolaba gizlenmiş poşet içinde tabanca ve şarjör ele geçirdi. 'EN SON ASKERE GİDERKEN GÖRDÜM'Hakkında 'üst soya karşı kasten öldürme', 'kasten yangın çıkarmak suretiyle öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Fikret Cindi'nin tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Cindi, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben Şaver Cindi'yi en son askere giderken gördüm, başka da görmedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.TANIK: BORCUNU ÖDEDİ, PARAYI NEREDEN ALDIĞINI SÖYLEMEDİŞaver Cindi'nin yakınlarının avukatı Eren Aykut Akçay, önceki duruşmada Fikret Cindi'nin, olay tarihine yakın dönemde Samsun'da borçlu olduğu kişilere ödeme yaptığını öne sürdü. Akçay'ın bu duruşmaya tanık olarak getirdiği M.O. ise "Ben Fikret Cindi'yi tanırım. Kendisine daha önce iki kez hayvan verdim. Fikret, o dönemde bana borcu olan 7 bin TL'yi ödedi. Parayı nereden aldığını söylemedi. Ödemeyi bizzat bana Asarcık ilçesinde yaptı" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, Fikret Cindi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

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