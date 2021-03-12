Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı!

12.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 02:23
Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı!

Geçtiğimiz 2020 yılında LCS'in Yaz Mevsimi'nde TSM ekibine katılan efsanevi alt koridor oyuncusu Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng kendisi ve takımının Worlds 2020'deki kötü performansı ve Bjergsen'ın Worlds 2020 sonrası emekli olmasının ardından emekli olduğunu duyurmuştu. Emekli olmasının ardından Twitch adresinden yayınlar yapan Doublelift, son takımı olan TSM'in kadrosuna bu sefer oyuncu olarak değil tam zamanlı yayıncı ve […]

Geçtiğimiz 2020 yılında LCS'in Yaz Mevsimi'nde TSM ekibine katılan efsanevi alt koridor oyuncusu Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng kendisi ve takımının Worlds 2020'deki kötü performansı ve Bjergsen'ın Worlds 2020 sonrası emekli olmasının ardından emekli olduğunu duyurmuştu.

Emekli olmasının ardındanyayınlar yapan Doublelift, son takımı olan TSM'in kadrosuna bu sefer oyuncu olarak değil tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı. TSM, bu transferi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Profesyonel sahneye dönüp dönmeyeceği belli olmayan Kuzey Amerika efsanesi alt koridor oyuncusu böylelikle en güzel yıllarını geçirdiği ekibe tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak dönmüş oldu.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 02:24:02. #1.16#
title