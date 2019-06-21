Dota Underlods'un Açık Beta Sürümü, Tüm Platformlar İçin Yayınlandı

Valve'ın hatırı sayılır oyunlarından bir tanesi olan Dota'nın karakterlerinin kullanıldığı yeni bir oyun olan Dota Underlords için çalışmaların neredeyse tamamlandığını, oyunun açık beta sürümünün kullanıcılara sunulmak için hazır olduğunu duyurmuştuk. Beklenen gün nihayet geldi ve Valve, Dota Underlords'un açık beta sürümünü iOS, Android ve bilgisayar platformlarında yayınladı.

Dota 2'nin bir modu olan Dota Auto Chess'in geliştirilmiş ve biraz daha özelleştirilmiş bir sürümü olarak tanımlayabileceğimiz Dota Underlords'un açık betasının yayınlanmasıyla birlikte oyunseverler, bu yeni oyuna büyük bir ilgi gösterdiler. Bu da Valve'ın doğru bir karar aldığının bir göstergesi diyebiliriz.

Eğer siz de oyunun beta sürümünü oynamak isterseniz bilgisayar sürümünü Steam'den edinebilirsiniz. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Dota Underlords'a ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz ve deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Oyunun Android ve iOS işletim sistemleri için oluşturulmuş olan sürümünü ise aşağıda bulunan bağlantılar yardımıyla indirebilirsiniz.

Not: Oyun şimdilik açık beta sürümünde olduğu için akıllı telefonlarınızda ya da tabletlerinizde tam uyumlu olarak çalışmayabilir. Bu durum, Dota Underlords'un kararlı sürümü yayınlanıncaya kadar sürebilir.