Dota 2 Pro Circuit Turnuvası: 4. Hafta Özeti

hafta da sona erdi. Bazı bölgelerin açık ara kazananları var ve bu takımların yılın ilk Dota 2 Major turnuvasına davet edilmesi garantiye yakın. Singapur'da olacak Major turnuvası hakkında haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

Bu takımlardan bazıları şunlar: Avrupa'da Team Secret, Güneydoğu Asya'da Neon Esports, BDT'de Virtus.pro ve NAVI ve Güney Amerika'da Beastcoast.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Çin ligi, Çin Yeni Yılı nedeniyle ara verdi. Turnuva, önümüzdeki hafta 23 Şubat'ta devam edecek.

Birinci hafta, ikinci hafta ve üçüncü hafta özetleri için tıklayın.

Avrupa

Team Secret bu bölgenin yenilmez şampiyonu gibi görünüyor. Viking.gg, OG'ye karşı bir galibiyet aldı. O seri içerisinde, Viking.gg takımı, OG mid-lane oyuncusu Topson'un Ember Spirit'ini alt ettiği aksiyon dolu üçüncü bir oyun da vardı.

Viking.gg'nin galibiyeti takım sıralamalarını karıştırdı. Bunun sonucunda 2. ve 7. sıralar arasında bir düzensizlik hakim oldu. Bu anlamda, önümüzdeki hafta kesinlikle kritik olacaktır.

Çin

Çin Yeni Yılı nedeniyle Çin bölümünün 4. haftası 23 Şubat'ta yeniden başlayacak.

Kuzey Amerika

EG ve Quincy Crew hala yenilmez durumdalar. Önümüzdeki hafta aralarında bu bölgenin 1.'liğini belirleyecek bir seri göreceğiz. Her halükarda, her iki takımın da Major turnuvasına davet alacaktır.

Bağımsız Devletler Topluluğu

Virtus.pro ve NAVI zirvede kalarak Major turnuvasında ki yerlerini garanti aldılar. İki takım 6. haftada bölge birinciliği için karşı karşıya gelecek.

Şu anda geriye kalan davetiye için, takımlar arasında 4 yönlü bir beraberlik var. Yani önümüzdeki hafta bu açıdan çok önemli olacak.

Güneydoğu Asya

Neon Esports mükemmel performanslarını göstermeye devam ettiler. Bu noktada, Dota 2 Major'a davet edilecekleri garanti. Önümüzdeki hafta Fnatic ile karşılaşacaklar. Serinin heyecanlı geçmesini bekliyorum.

Güney Amerika

Beastcoast, turnuvada tek bir mağlubiyet yaşamayarak birinciliklerini sağlamlaştırdılar. Kesinlikle Major turnuvasına gidiyorlar. Gelecek hafta, Team Unknown, SG Esport ve Thunder Predator son davetiyeyi kapmak için çabalayacaklar.

Bu hafta Dota 2 Major davetiyesi alacak bir çok takımın belirlendiğini gördük. Önümüzdeki hafta geriye kalan davetlerin kime gideceğini belirleyecek bazı aksiyon dolu oyunlar göreceğiz.

Dota 2 Pro Circuit turnuvasının 4. hafta özetini okuduğunuz için teşekkür eder bir sonraki hafta da gelmenizi temenni ederim.

Kaynak: ESporTimes