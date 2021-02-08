Dota 2 oyuncusu "444" koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Dota 2 oyuncusu "444" koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

08.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:34
Dota 2 oyuncusu

Brezilyalı Dota 2 Pro oyuncusu Anderson "444" Santos'un koronavirüs sebebi ile vefat ettiğinin haberini eski takımı açıkladı.

Genç oyuncunun ölümü arkadaşlarını yasa boğarken, paiN Gaming bünyesinde oynadığı EPICENTER Major 2019 ve DreamLeague Sezon 13 turnuvalarından bilinen 25 yaşındaki oyuncu paiN Gaming, 9 Nisan 2020 tarihinde sahip olduğu Dota 2 takımıyla sözleşmesini feshetmişti.

PAIN GAMING, TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

"Bugün Bob'u Covid-19 yüzünden kaybettik. Kuruluşumuzun Dota 2 tarafının oluşumunda kendisinin yaptığı katkılar için ona minnettarız. Harika bir insandın ve seni özleyeceğiz. Bizden bu kadar erken ayrılmana inanamıyoruz. Seni tanıma şansı ve seni oynarken görme şerefine sahip olan insanlar çok şanslıydı. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat, 444." sözleriyle vefat haberi duyuruldu.

Geçtiğimiz ayda oyuncu ve 3 aile üyesi ile birlikte Covid-19 virüsüne yakalandığı biliniyordu, fakat yaşadağı şehir ile alakalı olarak sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasından ötürü tam iyileşemedi.

Kız kardeşinden alınan bilgilere göre oyuncu zatürre semptomları gösteriyordu ve akciğerleri ağır hasar almıştı.21 Ocakt'ta Brezilya Dota 2 oyunseverler topluluğu oyuncunun ilaç masrafları için 1200 dolar toplamıştı.Bunu yanı sıra oyuncu durumunda iyileştirme göstermişti fakat geçtiğimiz cumartesi tekrardan durumu kötüleşen Dota oyuncusu hastaneye kaldırıldı ve aynı gün içinde vefat etti.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI RODRIGO "LELIS" SANTOS KENDİSİ HAKKINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Covid-19, başka bir masum ruhu daha bizden aldın. Bu sefer bu kişi çok sevdiğim 444 oldu. Çok karizmatik ve mütevazı birisiydin. Huzur içinde yat, Bob.

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