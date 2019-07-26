Dostoyevski: 'Çay tiryakisinin' evine ve dünyasına yolculuk

Fyodor Dostoyevski 28 Ocak 1881'de St. Petersburg'daki evinde hayata veda etti. O bina bugün Dostoyevski Müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçiye açık. Evin dört bir köşesinde çaykolik, sigara tiryakisi ünlü Rus yazarın hayatına dokunmak mümkün.