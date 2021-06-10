Dostluk rüzgârı esti
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Dostluk rüzgârı esti

Dostluk rüzgârı esti
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Sağlık çalışanları için motivasyon amaçlı bu yıl ikincisi düzenlenen ''Şifa Veren Ele Vefa'' organizasyonu yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına motivasyon amaçlı bu yıl ikincisi düzenlenen Şifa Veren Ele Vefa organizasyonunu tekrarladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Vinsan Doğal Çim Futbol Sahası'nda organize edilen futbol etkinliğinde Kocaeli'nde görev yapan sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ve Kocaelispor'un efsane futbolcuları centilmence maç yaptı. Oldukça renkli geçen organizasyonda dostluk rüzgarları esti.

GÖSTERİ MAÇINI DOSTLUK KAZANDI "6-6"

Karşılaşmanın hakemliğini İlayda Çetiner, Arzu Görgün veMelisa Yağbasan yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, TFF MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Dr. Hasan Aydınlık, Daire başkanları Şemsettin Yıldırım, Dr. Ebubekir Ardıç, Numan Balaban, İş Kur il müdürü Ulvi Yılmaz,KOÜ İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Dervişoğlu; Kocaelispor'un efsane futbolcularından Kaan Dobra, Ramis Soydaş, Nuri Çolak, Fevzi Açıkgöz, Haydar Koç, Cem Sinan Vergül, Mustafa Serdar, Metin Özkan, gibi efsane isimler katıldı. İki takımın mücadelesi centilmence geçerken karşılaşma 6-6'lık skorla sonuçlandı, dostluk kazandı.

CENTİLMENCE GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek, onların motivasyonlarını artırmak ve kıymetli çalışmalarının unutulmadığını vurgulamak amacıyla yaptığı futbol maçı fair play içerisinde geçti. Katılımcıların birbirlerine centilmence tavırları ise gözden kaçmadı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, pandemi sürecinde Türkiye'nin sağlık ordusunun virüse karşı verdiği mücadelede alkışlanacak bir başarı elde etiğini ifade ederken Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıkçıları çok önemsediklerini söyledi. Başkan Büyükakın, ''Yaklaşık iki yıllık dönemde virüse karşı savaşan sağlık personelimizin fedakârca, insanüstü bir gayretle verdiği mücadeleyi gördük. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de bu tarz etkinliklerle onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Büyükakın maç öncesi ve sonrası sağlık personelleri ile bol muhabbet etti ve hatıra fotoğrafları çekildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MEMNUNLAR

Gösteri maçına katılan Kocaelispor'un efsane isimleri ve sağlık çalışanları, maçla alakalı duygularını paylaştı. Kocaelispor'un efsane isimlerinden Kaan Dobra bu tarz bir organizasyona katılmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek vermenin bir görev olduğunu aktardı. Yine katılımcılardan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadetin Hülagü ise başından beri Büyükşehir Belediyesi'nin kendileriyle çok ilgili olduğunu söyledi. Zor bir süreç geçirdiklerini de söyleyen Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Organizasyonun düzenlenmesine öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde bu tarz organizasyonlarla sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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