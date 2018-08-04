Dostluk Maçında Kavga

Bursaspor'un Ankaragücü ile oynadığı dostluk maçında yeşil-beyazlı taraftarlar arasında kavga çıktı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, hazırlık maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ikinci yarısı Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile sürerken, Teksas tribününde bulunan bir grup Bursaspor taraftarı arasında kavga çıktı. Emniyet mensuplarının araya girerek yatıştırdığı kavgada bazı taraftarlar gözaltına alındı.

(Mesut Alan - Samet Doğru/İHA)