- Dostluk koşusuna bebekleriyle katıldılar

BURSA - Bursa Masterler Atletizm Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği 9 kilometrelik 'Dostluk Koşusu'na Türkiye'den ve yurt dışından 500'e yakın sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan koşuda, bebekleriyle koşuya katılan aile dikkat çekti.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde geleneksek olarak düzenlenen dostluk koşusunun 14'üncüsü gerçekleşti. Türkiye'nin çeşitli illerinden olduğu kadar, yurt dışından da atletler birinci olabilmek için ter döktü. Gencinden yaşlısına herkesin dostluk içerisinde koştuğu 9 kilometrelik parkurda en çok dikkat çeken bebekleriyle katılan aile oldu.

Dostluğu ve sporu insanlara kazandırmak için 13 yıldan beri bu koşuyu düzenlediklerini belirten Bursa Masterler Atletizm Kulübü Başkan Yardımcı Enver Koç, "Bu yıl koşuya 500'e yakın sporcu katıldı. Geçtiğimiz seneler bu kadar yoğun olmuyordu. Her sene giderek artıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinin haricinde yurt dışında da sporcular buraya geldi. Sporun önemini biraz olsun insanlara aktara biliyorsan ne mutlu bize" diye konuştu.

Uzun yıllardır koştuklarını belirten Emin Bayraktar, "Çocuğumuz olduktan sonra onunla koşmaya başladık. İlk zamanlarında onu sırtımızdan taşıyorduk. Şimdi bebek arabasıyla yarışlara katılıyoruz. Farklı iller görüyoruz. Bu şekilde ailelere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Televizyon karşısından kalkıp buralara gelirlerse daha mutlu olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Kızları Melek ile birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten anne Ayşe Bayraktar ise, "Anne için biraz zor olsa da, onunla keyifli vakit geçiriyoruz. onuda şimdiden spora alıştırıyoruz. Bütün ailelerin spora davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA