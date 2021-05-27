Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi

Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili Muamer Bacevac'a mektup yazarak, İsrail'in Filistine karşı yaptığı...

Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili Muamer Bacevac'a mektup yazarak, İsrail'in Filistine karşı yaptığı saldırıları durdurmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili MuamerBacevac'a yazdığı mektupta, İsrail'in Filistine yönelik saldırıları ele alındı.

Esgin, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadetlerini eda etmekte olan Filistinli sivillere yönelik sergilediği şiddetle başlayıp Gazze'ye yönelik ağır saldırılarla devam eden ve masum sivillerin hayatına mal olan çatışmaların, sağlanan ateşkes ile 21 Mayıs tarihi itibarıyla durmuş olmasından memnuniyetini ifade etti.

Adil ve kalıcı bir barış ortamının acilen temin edilmesi için, İsrail'in iki devletli çözüm haricinde bir ihtimalin olmadığını ve güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını idrak etmesi gerektiği kanaatini taşıdığını ifade eden Esgin, İsrail'e karşı bütün hukuki ve siyasi tedbirlerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Esgin, mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muamer Bacevac'a yazdığı mektupta, Sırbistan Parlamentosunun söz konusu insani ve vicdani meselede hakkaniyetli bir duruş sergileyeceğine, dünyanın bu bölgesindeki yangının sönmesine katkıda bulunacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi. - BURSA

Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak
İYİ Parti "parlamenter sistem" çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak
Bakan Varank: 'Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir.'
Bakan Varank: "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir."
Erdoğan: '(Kovid-19) Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.'
Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 15:10:14. #1.11#

title