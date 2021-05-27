Dostluk Grubu Başkanı Esgin'den Filistin diplomasisi

Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili Muamer Bacevac'a mektup yazarak, İsrail'in Filistine karşı yaptığı...

Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili Muamer Bacevac'a mektup yazarak, İsrail'in Filistine karşı yaptığı saldırıları durdurmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Sırbistanlı mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Sancak Bölgesi Milletvekili MuamerBacevac'a yazdığı mektupta, İsrail'in Filistine yönelik saldırıları ele alındı.

Esgin, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadetlerini eda etmekte olan Filistinli sivillere yönelik sergilediği şiddetle başlayıp Gazze'ye yönelik ağır saldırılarla devam eden ve masum sivillerin hayatına mal olan çatışmaların, sağlanan ateşkes ile 21 Mayıs tarihi itibarıyla durmuş olmasından memnuniyetini ifade etti.

Adil ve kalıcı bir barış ortamının acilen temin edilmesi için, İsrail'in iki devletli çözüm haricinde bir ihtimalin olmadığını ve güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını idrak etmesi gerektiği kanaatini taşıdığını ifade eden Esgin, İsrail'e karşı bütün hukuki ve siyasi tedbirlerin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Esgin, mevkidaşı Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muamer Bacevac'a yazdığı mektupta, Sırbistan Parlamentosunun söz konusu insani ve vicdani meselede hakkaniyetli bir duruş sergileyeceğine, dünyanın bu bölgesindeki yangının sönmesine katkıda bulunacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı