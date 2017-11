Dostluğun Dili Türkçe Oldu

İZZET MAZI - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TÖMER) desteğiyle yaklaşık 6 yıldır düzenlenen kurslarda, 4 bin Suriyeli sığınmacı Türkçe öğrendi.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yaklaşık 3 milyon Suriyeli'nin her türlü ihtiyacı, devlet tarafından karşılanıyor.



Savaş mağdurlarını kendi vatandaşlarından ayırt etmeyen Türkiye, misafirlerine yönelik eğitimden sanata, kültürden spora kadar birçok alanda kurslar düzenleyerek yaşadıkları acıları bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyor. Bu kapsamda KİYÜ TÖMER aracılığıyla açılan Türkçe kursları da son günlerde Suriyelilerin ilgi odağı haline geldi.



Öğrencisinden akademisyenine, esnafından ev hanımına varıncaya kadar Türkçe öğrenmek için çaba harcayan Suriyeliler, bu sayede Türk halkıyla olan iletişimlerini güçlendirip, oluşturdukları dostluğu daha da pekiştiriyor.



KİYÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı ve TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nurşat Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce kurulan merkezleri aracılığıyla düzenlenen kurslarda, 4 bin Suriyeli sığınmacının Türkçe öğrendiğini söyledi.



Son 4 yıldır daha aktif hizmet verdiklerini ifade eden Biçer, bir çok sivil toplum kuruluşu aracılığıyla üniversite dışında da Türkçe kursları düzenlediklerini kaydetti.



Biçer, kentteki Suriyeli nüfusun oldukça yoğun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Burada Türkçe öğreterek yerli halk ile olan kaynaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu insanlar sonuçta Kilis'te yaşıyorlar ve Türklerle yoğun bir etkileşim halindeler. Burada eğitim alan öğrencilerimiz savaş bittiğinde ülkelerine dönecekler. Suriye'de Türkçe bilen insanların olması milletimiz ve ülkemiz açısından oldukça önemlidir. Kursiyerlerimiz Türkçeyi öğrenecekler ve ilerde birer kültür elçisi olacaklar. Suriyeliler için şu an yapılan faaliyetler, kültürel diplomasinin önemli bir ayağını oluşturması açısından büyük önem taşımakta. Bu konuda birçok kurum ve kuruluş da ciddi destek vermekte. Biz de burada TÖMER olarak öğrencilerimize Türkçe öğreterek gelecekteki ilişkilerimizin inşasına katkılar sunmaya çalışıyoruz."



Biçer, halen 3 merkezde 140 Suriyeliye Türkçe eğitimi verdiklerini dile getirerek, talep geldikçe kursların devam edeceğini sözlerine ekledi.



"Gönüllü elçi olacağım"



TÖMER'de Türkçe eğitimi alan Suriyeli Alaeddin Elberri de Halep Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu ancak iç savaş nedeniyle mesleğini icra edemeden Türkiye'ye sığındığını belirtti.



Eğitime başlayalı henüz 2 hafta olduğunu ancak hızlı bir şekilde Türkçe öğrendiğini ifade eden Elberri, başarılı olması halinde hukuk üzerine Türkiye'de yüksek lisans yaparak eğitim hayatına yeniden başlamak istediğini aktardı.



Saleh Allavi de Türkiye ve Suriye'nin sınır komşusu ve akraba olduğunu dile getirerek, bu nedenle birçok kelimeyi ortak kullandıklarını söyledi.



Türkiye'nin kendilerine her anlamda çok yardım ettiğini dile getiren Allavi, çocuklar için okul ve öğretmen de sağlandığını belirtti.



Allavi, "Türkçe kolay ve güzel bir dil. İnşallah 6 ay sonra konuşmamı Türklerden ayırt edemeyecekler. Savaş bittiğinde ülkeme döndüğüm zaman gönüllü bir elçi olacağım." diye konuştu.