Dostları Cemal Kaşıkçı'yı Andı - Nobel Ödüllü Aktivist Tawakkol Karman

Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği'nce düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Tawakkol Karman ise Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan'ın egemen makamlarının tamamının parmağı olduğunu ileri sürerek, "Net olarak söyleyebiliriz ki Suudi Arabistan'ın resmi kurumları bir şekilde bu suça dahil oldu. DEAŞ'a benzer bir yöntemle bu suçu işlediler. Suudi Arabistan ahlaki ve siyasi anlamda da büyük bir baskı altına girdi. Bir devlet nasıl bir terör organizasyonu geliştirebilir ki?" diye konuştu.

Cinayette dahli olanların bunu reddettiğini savunan Karman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oysa hepsi bu suça bir aşamasında muhakkak dahil oldular. Bu anlamda onlardan bir adalet talep etmek mümkün değil. Ortaya sadece bir günah keçisi koyuyorlar. Alt düzeydekilerin isimlerini kullanarak üst düzeydekileri gizlemeye çalışıyorlar. Oysa ki bu adalet değil. Bu konuda kim emir vermişse bunun ortaya çıkarılması lazım. Uluslararası kamuoyu büyük bir şok yaşıyor. Suudi Arabistan'daki bu çeteleşmeden dolayı şok yaşıyorlar. Suudi Arabistan suça dair ortaya çıkacak her şeyi kabul etmelidir."