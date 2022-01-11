"Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu yarın Kadıköy'de sahnelenecek - Haberler
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"Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu yarın Kadıköy'de sahnelenecek

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Öğretmen Sahnesi tarafından hazırlanan ve halk ozanı Aşık Veysel'in hayat hikayesini anlatan "Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu, tiyatroseverlerle buluşacak.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Öğretmen Sahnesi tarafından hazırlanan ve halk ozanı Aşık Veysel'in hayat hikayesini anlatan "Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu, tiyatroseverlerle buluşacak.

Yaşar Elmas'ın yazıp yönettiği müzikal, yarın Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde sahnelenecek.

Oyuncu kadrosu tamamıyla öğretmenlerden oluşan oyunda, Aşık Veysel'i görme engelli öğretmen Ali Öztürk canlandırıyor.

Müzik direktörlüğünü Adem Sevinç, yardımcı yönetmenliğini ise Zühal Sancak'ın üstlendiği müzikalde, Efsane Polat, Nurdan Veyisoğlu, Kıvanç Ali Aktan, Ümit Ağır, Muhittin Dumangöz, Meryem Büyükbaş, Havva Kartal ve Cüneyt Albayrak rol alıyor.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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