"Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu ilk kez sahnelendi - Haberler
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"Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu ilk kez sahnelendi

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Öğretmen Sahnesi tarafından hazırlanan halk ozanı Aşık Veysel'in hayat hikayesini anlatan "Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu prömiyer yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Öğretmen Sahnesi tarafından hazırlanan halk ozanı Aşık Veysel'in hayat hikayesini anlatan "Dostlar Seni Hatırlasın" oyunu prömiyer yaptı.

Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın yazıp yönettiği oyun, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyuncu kadrosu tamamıyla öğretmenlerden oluşan müzikli oyunda, Aşık Veysel'i görme engelli öğretmen Ali Öztürk canlandırdı.

Müzik direktörlüğünü Adem Sevinç, yardımcı yönetmenliğini ise Zühal Sancak'ın üstlendiği müzikalde, Efsane Polat, Nurdan Veyisoğlu, Kıvanç Ali Aktan, Ümit Ağır, Muhittin Dumangöz, Meryem Büyükbaş, Havva Kartal ve Cüneyt Albayrak rol aldı.

"Dostlar Seni Hatırlasın" oyununun Aşık Veysel'in ölüm tarihi 21 Mart'ta da sahnelenmesi planlanıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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