Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslar ve diplomatlar bir araya geldi Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslar ve diplomatlar bir araya geldiİSTANBUL, (DHA)- Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de yapımı planlanan 'Dostlar Bahçesi' projesi kapsamında 11 ülkenin Başkonsolosu ve diplomatları ile Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Dostlar Bahçesi projesi için konsoloslar ve diplomatlar bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de yapımı planlanan 'Dostlar Bahçesi' projesi kapsamında 11 ülkenin Başkonsolosu ve diplomatları ile Ümraniye Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Dostlar Bahçesi' projesi kapsamında 11 farklı ülkenin Başkonsolosu ve diplomatlarını ağırladı. Millet Bahçesinde düzenlenen kahvaltı programına, Yıldırım'ın yanı sıra Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jess Yeunju Jang, Pakistan İkinci Başkonsolosu Muhammad Saleem Ullah Khan, Azerbaycan İstanbul Muavin Başkonsolosu Ramiz Hacızade, Katar Emirliği İstanbul Başkonsolosu Mansoor Bin Abdulla Alsulaıtın, Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosu Mohammad F.M.F Almohammad, Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Endenozya İstanbul Başkonsolosu, İmam As'ari, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Milev Angelov, Özbekistan Başkansolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Malezya ve Macaristan ile Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatlar katıldı.

'ŞEHİRLERİN RUHUNDA SADECE BARINMA OLMAMALI"

Ümraniye'deki yeşil alan çalışmalarına değinen Yıldırım, 'Şehirlerin ruhunda sadece barınma olmamalıdır. Çocukların, gençlerin, hanımların, yaşlıların o şehirde yaşayacağı sosyal alanlar olmalıdır. Biz bu yüzden biraz şanslıyız. Bizim bu bölgemizde iki buçuk milyon metre kare aktif olmayan yeşil alanımız vardı. Bu içinde bulunduğumuz ve Ümraniye Millet Bahçesi olarak düzenlediğimiz orman alanı ile toplam üç tane alanı yani bir milyon yüz bin metrekareyi aktif kullanıma açıyoruz' şeklinde konuştu.

'DOSTLUK BAHÇESİ YAPMAYA KARAR VERDİK'

Yıldırım, 'İstanbul'da bulunan ülkelerin başkonsoloslarını bir araya getirelim dedik. Sayın Dışişleri Bakanımızla istişare ettim. ve bir dostluk bahçesi yapmaya karar verdik. Öncelikle dostlarımızın ülkelerinizde yetişen, en uzun ağaçlar hangileri ise onları burada yaşatalım dostluğumuz Ümraniye'mizde ömür boyu devam etsin' dedi.

Kahvaltı programının ardından Başkonsolos ve diplomatlara hediye veren Yıldırım, daha sonra konukları ile Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezdi. Programa katılan Başkonsolos ve diplomatlar, Refleksoloji Parkurunda çıplak ayaklarla yürüyüş yaparak masajın keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA