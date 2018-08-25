Dosta Güven, Düşmana Korku Salan Mesajlar Vereceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Malazgirt'te yine büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, hele de içerisinden geçtiğimiz bu dönemde, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğimizin güçlü mesajlarını vereceğiz." dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'a gelen Sarıeroğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte yoğun günlerin yaşandığını belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Okçular Vakfı ve AK Parti'nin koordinasyon sürecinde yer aldığı kutlamalara çok önemli bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, "1071, tarihimiz için çok önemli. Eğer bugün bu coğrafyada halen varlığımızı sürdürebiliyorsak bu zafere borçluyuz. Sultan Alparslan ve tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle yad etmek istiyorum. Gazilerimizi minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de şifa ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Onlar olmasaydı bu vatanda hala varlığımızı sürdüremezdik. İnşallah bu varlığımız, bu büyüklüğümüz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak bu topraklarda. İnşallah şehitlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu bu vatana, bu topraklara biz de sahip çıkarak, bundan sonra da ilelebet varlığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan liderliğinde yeni nesillere tarihi anlatmak adına önemli adımlar atıldığını, Muş ve Bitlis'te kutlamalar için yeni alanlar inşa edildiğini anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah buralar 365 gün canlı olacak. Hem Muş hem Bitlis için yeni imkanlar oluştu. Malazgirt'te yine büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, hele de içerisinden geçtiğimiz bu dönemde, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğimizin güçlü mesajlarını vereceğiz. Birlik ve beraberliğimizin, kenetlenmemizin, omuz omuza dayanışma içerisinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu hissettiğimiz dönemlerdeyiz. Yine bu mesajı da güçlü bir şekilde tüm dünyaya, Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'ten vermiş olacağız."

Sarıeroğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.