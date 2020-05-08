Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor
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Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor

Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor
08.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:41

Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor Ardahanlı Sercan Deniz evine gelen tilkiyi, tavuk ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyor.

Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor

ARDAHAN - Ardahanlı Sercan Deniz evine gelen tilkiyi, tavuk ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyor.

Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Ardahan'da yaşandı. Ardahan merkeze bağlı Açıkyazı (Alabala) köyünde yaşayan Sercan Deniz'in köyün çıkışındaki evini her gün yabani bir tilki ziyaret etmeye başladı. Gündüz saatlerinde evlerinin balkonuna kadar çıkan tilkinin geldiğini gören Sercan Deniz, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Deniz, evinin balkonuna kadar gelen hayvanı elleriyle beslemeye başladı. Her gün aynı saatte gelen tilkiyi ailesinin bir ferdi gibi gören Deniz, ona gözü gibi bakıyor. Bunu gören eş dost ise hayranlıklarını gizleyemiyor.

Bu dostluğun süreceğine inandığını söyleyen, "Ben köyde çiftçilik yapıyorum. Önceleri evimin bahçesine kadar gelen Tilki daha sonra evin balkonuna çıkmaya başladı. Dost olarak gelen Tilkiye biz de misafirperverliğimizi göstererek onu besliyoruz. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu" dedi.

Dost olduğu tilkiyi her gün eliyle besliyor

Kaynak: İHA

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