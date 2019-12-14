'Dost Eller' projesi Hakkaniyeli çocukların yüzünü güldürdü

14.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:13

İzmit Belediyesi'nin yürüttüğü "Dost Eller" projesi kapsamında üniversite öğrencileri Hakkaniye Mahallesi'nde öğrencilerin yüzünü güldürdü.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in göreve gelir gelmez hayata geçirdiği, "Dost Eller" projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. İzmit Belediyesi, proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kurduğu "Minik Kalpler" topluluğu ile birlikte Hakkaniye Mahallesi'nde bulunan ilkokulda eğitim gören öğrencilere yardım eli uzattı. Üniversite öğrencilerinin büyük uğraş ve heyecanla oluşturduğu yardım kolileri, belediyenin tahsis ettiği araç ile Hereke kampüsünden alınarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Okul öğrencilerine mont, bot ve kitap desteği verildi.



Yardım kolilerinin açılmasının ardından köy okulu öğrencileriyle birlikte şarkılar ve danslar eşliğinde vakit geçiren yardımsever öğrenciler, yardımın ulaştırılmasında kendilerine destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA