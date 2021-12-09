Seçim Döneminde Vadettiğimiz Sözleri Bir Bir Yerine Getirmenin Gururunu ve Mutluluğunu Yaşıyoruz

Alaşehir Belediyesi Dost Eller Mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Ayrıca mağazamızın yer tahsisini sağlayan Yıldız Türker hanımefendiye çok teşekkür ederiz.

Bugün, 2019 Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları sırasında çokça dile getirdiğimiz, en önemli projelerimizden olarak adlandırdığımız Dost Eller Mağazası projemizin açılışını yapmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Yardım yapmak isteyen hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı buluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, Türk insanının ve bu topraklarda yaşayan hemşehrilerimizin zor durumlarda yaptığı dayanışmanın önemini bizlere bir kez daha göstermektedir.

Özellikle son dönemde ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok insanımız zor durumda bulunuyor. Vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlar olan ev kirası, faturalar ve gıda harcamalarının bu denli arttığı bir zamanda diğer birçok ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu durumun düzeltilmemesi ve vatandaşlarımızı zor durumdan çıkarabilecek desteklerin yapılmaması hepimizi derinden üzmektedir.

Bu zor durumdan bireysel olarak yapılan yardımlarla çıkmak maalesef mümkün değildir. Zor durumdaki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması, ancak toplum olarak el ele vermekle mümkün görünmektedir.

Alaşehir Belediyesi olarak zor durumdaki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçların karşılanması için bugün Dost Eller Mağazası projemizi hayata geçiriyoruz. Bu projeyle hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları kullanılmamış veya kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafet ve ayakkabılar, ilgili arkadaşlarımız tarafından temizlenecek, ütülenecek ve ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak alması için bu mağazada hazır hale getirilecektir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bu mağazamızdan bedenine uygun, dilediği kıyafeti ve ayakkabıyı alabilecektir.

Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini bizlere en iyi şekilde anlatan, yapacağımız ufak yardımlarla ne kadar büyük ve güçlü olabileceğimizi bizlere gösteren bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yaptıkları ve yapacakları yardımlarla zor durumdaki vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan tüm hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

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