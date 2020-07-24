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Dosso Dossi bu sene dijitale döndü

Dosso Dossi bu sene dijitale döndü Dosso Dossi bu sene 15 milyon dolarlık sipariş hedefliyor Her sene yaptığı organizasyonlarla ses getiren moda fuarı Dosso Dossi, bu sene sanal olarak başladı.

Dosso Dossi bu sene dijitale döndü
24.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:40

Dosso Dossi bu sene dijitale döndü

Dosso Dossi bu sene 15 milyon dolarlık sipariş hedefliyor

İSTANBUL - Her sene yaptığı organizasyonlarla ses getiren moda fuarı Dosso Dossi, bu sene sanal olarak başladı. Tüm dünyadan alıcıların buluştuğu fuarda, 250 markanın 150 bin parçalık koleksiyonu sergileniyor. Yurt dışından büyük ilgi gören fuarda 15 milyon dolarlık sipariş hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli moda organizasyonlarını gerçekleştiren Dosso Dossi, bu sene küresel salgın nedeniyle online moda fuarına düzenliyor. Fuarda; kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde 250 firmanın 150 bin parçalık koleksiyonu dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için görücüye çıkıyor. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan yaptığı açıklamada, online moda fuarına ilk günden itibaren dünyanın dört bir yanından büyük ilgi olduğunu belirterek, "Fuarı ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyorlar. Fuar bitiminde 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum." dedi.

Uzun yıllardır Antalya ve Uludağ'da organizasyonlar yaptıklarını belirten Eraslan, "Getirdiğimiz modeller ve yaptığımız iş hacmi ile önemli etkinlikler gerçekleştirdik. Koronavirüs sonrası hayatlar değişti. Ancak aynı şekilde iş hayatında da değişiklikler oldu. Biz de bu formata ayak uydurmak zorundayız. Ülkemize uçuşlar olmadığı için müşterilerimizi online sistem üzerinden alışverişe yönlendiriyoruz. Bu yeni ticaret şekli bundan sonrası için de değişerek kat kat artacaktır. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklerin neden online olarak da yapılmadığını kendi kendime sorguluyorum. 250 katılımcı firmamızın koleksiyonlarında 150 bin parça ürün yer alıyor. Renkleri ile birlikte 750 bin çeşitlilik demektir. Türkiye tekstildeki başarısı ve yıllardır yapmış olduğu ihracatlarıyla dünyada 5. sırada yer alıyor. Biz bunu geliştirerek üreticilerimizi ihracatçı boyutunda destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ekonomisini çok büyük katkıda bulunacağız"

Müşterilerinin yoğun ilgiyle alışverişlerini yapmaya başladıklarını vurgulayan Eraslan, "Yaklaşık bir hafta sonra neticesini göreceğiz. Hem bizim çalıştığımız üretici arkadaşlarımıza hem de ülke ekonomisine katkısını bir hafta sonra tamamen anlamış olacağız. Biz iki üç sene sonra 300-500 firmayı bu işe dahil etmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var. Bizde şirket olarak bilinirliğimizi kullanarak Türkiye'nin ekonomisini çok büyük katkıda bulunacağız. Online olarak yüzde 30-35 arasında satışlarımız oldu. Biz şirket olarak online satışa daha önce hiç önem vermedik. Ama şu anki önceliğimiz online satış olacak. Online ortamda tüm dünyaya hitap ediyorsunuz, böylelikle faaliyetlerimiz her ülkeye ulaşmış oluyor. Ağırlıklı olarak Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Arap ülkeleri olmak üzere toplamda 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin hazır giyim ihracat sıralamasında ise 70'inci sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

"İş hacmi beklentimiz 15 milyon dolar"

Çalıştıkları firmalarla birlikte Türkiye ekonomisine ve ihracatına bu anlamda çok ciddi destek olduklarının altını çizen Eraslan, "Bunu da kat kat artırarak devam ettireceğiz. Bu dönem ki fuarda iş hacmi beklentimiz 15 milyon dolar, ilk defa denediğimiz bir proje. İleride çok daha büyük hedeflere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu vesileyle hem bizler hem de firmalarımız tatmin olacaktır. Antalya'da yaptığımız fuarlar ile Laleli ve Osmanbey'de bulunan noktalarımızda yaklaşık 30 bin kişiye her yıl istihdam sağlıyoruz. Çalışmalarımız arasında olmayan online satış tekniğini kullandık. Bundan sonraki süreçlerde 30 binin üzerinde istihdam öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin önünü her zaman açık görüyoruz"

Eraslan, Türkiye'nin tekstil sektörü anlamında tüm dünyada çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye, gerek üretici olarak gerekse de markalaşmasıyla çok önemli bir faaliyet sürdürüyor. Türkiye'nin önünü her zaman açık görüyoruz. Çünkü yakın coğrafyamızda bu işi yapabilen olmadığı için Türkiye her zaman cazip olacaktır. Türkiye yaptığı bu üretimi biraz markalaşarak yürütürse, İtalya ve Fransa'dan sonra 3'üncü ülke olarak yerini sağlamlaştırır. Bundan sonraki hedeflerim, üretici ve müşteri sayısını artırır. Sadece Doğu bloku ülkeler ve Arap coğrafyası değil, Avrupa ve ABD'yi de artık bu portföyün içerisine koymayı hedefliyoruz. Online alışverişte firma ve müşteri sayısında sınır yok. İleriye dönük bir proje olacağını düşünüyoruz. Pandemiden önce online olarak yüzde 5 bir satışımız vardı. Pandemi sürecinde ise yüzde 25'lere 35'lere varan bir online satışımız oldu. Uçuşların kapalı olmasından dolayı Türkiye'ye gelemeyen müşterilerimiz, doğal olarak online alışverişe başladılar. Şu anda koleksiyonlarımız içerisinde spor giyimden abiyeye, bütün büyük bedenlerden çok özel ürünlere kadar, her türlü ürün pazarlanmaktadır. Bu çeşitlilikle birlikte müşterilerimizin de alımları artıyor".

Satış temsilcisi Mehmet Saruhan ise müşterilere online olarak satış yaptıklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla yurtdışından Türkiye'ye gelemeyen müşterilerimize bu şekilde yardım ediyoruz. Müşteriler bu durumdan memnun" dedi.

Kaynak: İHA

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