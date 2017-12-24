Dosod'tan Zor Şartlarda Okuyan Öğrencilere Destek

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Derneği, Güneydoğu'da zor şartlar altında okumaya çalışan çocukları unutmadı. DOSOD üyeleri hazırladıkları giyim malzemelerini kar yüksekliğinin onlarca metreyi bulduğu Hakkari'de merkeze bağlı köyde eğitim görmeye çalışan çocuklara giyim malzemesi yardımı yaptılar.



Düzceli olan ve Hakkari Akçalı köyünde öğretmenlik yapan Sema öğretmenin çağrısını sosyal medya üzerinde görerek harekete geçen Düzce Otomobil Sporları ve Offroad kulübü üyeleri bölgede kış şartlarının çok ağır geçmesi nedeniyle orada çocukların mağdur olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine harekete geçen dernek üyeleri dernek bünyesinde yardım kampanyası başlattılar. Kampanya sonunda yardım malzemeleri ise çok kısa süre içinde toplanarak kolilenerek yüksekliği onlarca metreyi bulan kar altında eğitim görmeye çalışan öğrencilere ulaştırıldı. Yardım kampanyasını düzenleyen Genç DOSOD Kulübü üyesi Efe Sert, Hakkari'nin Akçalı köyünde okul müdürünün ve Düzceli Sema Öğretmenin iletişime geçmesi ile kampanyaya başladıklarını dile getirdi. Efe Sert; "Sosyal sorumluluk projesi ile başladık. DOSOD olarak abilerimize söyledik. Okul Müdürü Tahir öğretmenimiz ve Düzce doğumlu Sema öğretmen bizle irtibata geçtik. Sonrasında da yardım malzemelerini kısa süre içinde toplayarak malzemeleri kısa süre içinde kargoya vererek kardeşlerimize ulaştıracağız" dedi.



HAKKARİ DE KIŞ ŞARTLARI ÇOK AĞIR



Düzce'de de ihtiyacı olan öğrenciler olduğunu ancak Hakkari'de kış şartlarının çok daha ağır olduğunun altını çizen Gürbüz Özkurt; "Eğitim her çocuğumuzun en temel hakkıdır. Bunun bilincinde ve farkındayız. Ancak bölgemizde kış şartları Güneydoğu ve doğu illerimize göre biraz daha afifi geçiyor diyebiliriz. Düzce'de kar Güneydoğu'daki illerimize göre çok daha az yağdığı için ulaşımda o kadar etkilenmiyor. Ancak Hakkari gibi illerde Kar yağışı onlarca metreyi buluyor. Haliyle yokluğun olduğu o illerde yaşamak hele çocuk olarak yaşamak çok daha zor oluyor. Bu nedenle Hakkari'deki çocuklarımız için harekete geçtik. İlerleyen zaman içersinde Düzce'de ki çocuklarımız içinde çalışmalarımız olacak" diye konuştu.



DOSOD KAR ALTINDA OKUYAN ÇOCUKLARI UNUTMADI



DOSOD Başkan Yardımcısı Gürbüz Özkurt ise, DOSOD'un kurulduğu günden bu yana Düzce'de resmi yarışlar düzenlediğini 2018 yılında ise sosyal sorumluluk projelerine daha çok ağırlık verileceğini bu kapsam da da yaptıkları yardımın sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirterek, herkesi bu tüp çalışmalara destek olmaya davet etti. Gürbüz Özkurt; "Yeni genç üyelerimizin katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Arlkadaşlarımız Hakkari'de öğretmenlerimişzin vasıtası ile öğrencilerin giyecek ihitiyacı olduğunu öğrenmişler ve durumu bize anlattılar. Bizde sosyal sorumluluk projelerine daha çok yoğunlaşacağımızı açıklamıştık. İlk projemizi Hakkari'ye yardım olarak kararlaştırdık. DOSOD olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED'in Düzce'deki temsilciliği olan kulübüz. Bundan önceki yıllarda hep yarışlarda ön plandaydık. 2018 Yılında yarışlarımıza da devam edeceğiz ancak sosyal sorumluluk projelerine biraz daha ağırlık vereceğiz" dedi. - DÜZCE